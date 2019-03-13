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Геращенко озвучила основные требования Киева на переговорах в Минске

Сегодня, 14:19

Политик призвала российскую сторону перестать "валять ваньку" и разблокировать переговорный процесс

Фото: Facebook
Геращенко озвучила основные требования Киева на переговорах в Минске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f5/0b5/5c88f50b5eb66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f5/0b5/5c88f50b5eb66.jpg Политика Политик призвала российскую сторону перестать «валять ваньку» и разблокировать переговорный процесс

Сегодня в Минске проходит очередной, 104-й, раунд переговоров по ситуации на Донбассе. Россия продолжает отказываться от решения вопросов, стараясь посадить Киев за стол переговоров с боевиками. Об этом рассказал представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Чем ближе к выборам в Украине, тем не сдержанней и вульгарней позиция РФ и контролируемых ею марионеток. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы заявлениями, что Россия якобы не является участником и стороной конфликта на Донбассе, что "нас там нет" и пытается навязать условие прямого диалога Киева и оккупированных Донецка и Луганска. Шантажа Украины не будет", – написала она.

Геращенко также озвучила основные требования Киева на переговорах в Минске:

  1. "Мы настаиваем на трехстороннем формате минских групп Украина – РФ – ОБСЕ";
  2. "Мы требуем от РФ выполнения Минских соглашений, в первую очередь вопроса безопасности и гуманитарного блока, мы ожидаем активной работы россиян в группах, а не "валяния ваньки";
  3. "Никакого прямого диалога Киева с марионетками Кремля не будет. Мы ожидаем от Кремля ответы на наши предложения обмена политзаключенных Кремля на осужденных в Украине русских и разблокирования процесса освобождения заложников из оккупированного Донбасса, где все решает ФСБ, а не марионетки Кремля";
  4. "Украинская сторона настаивает на том, что любая попытка использовать в документации или дискуссиях минских групп терминологию, которая не соответствует Минским соглашениям, недопустима. Мы не принимаем никаких бумаг с аббревиатурами "ЛНР", "ДНР". В Минских соглашениях четко определено, что Донецк и Луганск – это отдельные территории Украины. И ожидаем от координаторов неукоснительного соблюдения Минских соглашений, в том числе и в вопросе приемлемой терминологии";
  5. "Мы обвиняем РФ и их марионеток не только в систематическом срыве работы группы, но и в цинично заблокированном процессе освобождения заложников и политзаключенных и напоминаем, что на 15 наших предложений освобождения – нет никаких ответов. РФ отказалась от своих граждан, ОРДЛО не подтверждает нам информацию о десятках заложников. В ОРДЛО, включая граждан РФ в свои списки, утверждают, что это "ополченцы республик", которых не признает и сама РФ".

Напомним, в начале марта Трехсторонняя контактная группа в формате видео-конференции договорилась о новом перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказал представитель Украины на переговорах Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. А вот ОБСЕ поддержала.

Также Геращенко рассказывала, как в конце февраля на Трехсторонней контактной группе "базарная тетка" из ОРДЛО сорвала переговоры по обмену пленными. По ее словам, требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков вызвало истерику у марионеток Кремля.

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Тег Россия, переговоры, Геращенко, Минск

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