Геращенко: Подписание "формулы Штайнмайера" – это ловушка Путина

Политик предостерегла власть не верить Кремлю и ни в коем случае нельзя соглашаться на вариант Москвы по Донбассу

Фото: Ирина Геращенко / Facebook

Сегодня появился текст "формулы Штайнмайера", который Трехсторонняя группа передаст "нормандской четверке". Однако он явно противоречит интересам Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила об опасности подписания этого документа украинской стороной. Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде, передает пресс-служба политсилы.

По ее словам, любой план, любая формула по Донбассу не могут даже обсуждаться, пока не решен вопрос с безопасностью. Она считает, что нужно четко задокументировать определение всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов по установлению безопасности.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку. Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть установившийся режим тишины в Донбассе, а не как сейчас – когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения – это вообще, как мне кажется, большая авантюра", – сказала Геращенко.

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Нардеп считает, что в случае проведения выборов на Донбассе, в них должны участвовать переселенцы, "а не завезенные туда "Гиви", "Моторолы", буряты и им подобные.

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических партий, участия СМИ. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание любых документов без урегулирования вопросов безопасности – оно будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", – добавила политик.

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле уже заявили, что если Киев снова откажется подписать "формулу Штайнмайера", то это якобы существенно затормозит процесс урегулирования на Донбассе.

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Недавно в России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Позже Леонид Кучма назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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