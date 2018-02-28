Геращенко объяснила, чем важен президентский закон о нацбезопасности

Документ фиксирует необратимость евроатлантического выбора Украины, а также усиливает контроль над силовыми структурами

Президентский законопроект о национальной безопасности Украины приблизит Украину к стандартам НАТО. Об этом в Facebook заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Президент, как и обещал, внес в Раду проект закона о национальной безопасности Украины. Он определен как неотложный. Это действительно очень важный закон, который приблизит Украину к стандартам НАТО, еще раз фиксирует необратимость нашего евроатлантического выбора, который усиливает контроль над силовыми структурами", – написала она.

Также, по ее словам, законопроект предусматривает, что министр обороны Украины должен быть гражданским, что также является стандартом для стран НАТО.

Ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что президентский законопроект о национальной безопасности Украины поступил в парламент и будет направлен профильному комитету.

Напомним, проект закона "О национальной безопасности Украины" 17 января был одобрен на заседании СНБО.

В ходе рассмотрения документа глава государства отметил, что новый закон о национальной безопасности должен быть направлен на членство Украины в НАТО и ЕС. Петр Порошенко также подчеркнул, что этот национальный законодательный акт в сфере безопасности и обороны должен обеспечивать реформирование всего сектора безопасности и обороны Украины.