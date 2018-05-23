Геращенко придумала, как заставить Путина освободить украинских политзаключенных

Политик надеется, что президент Франции во время визита в Москву сможет повлиять на российского лидера

Освободить украинских политзаключенных Украина попробует с помощью украинской диаспоры в разных странах мира. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко на пленарном заседании призвала украинцев выходить на митинги под здания российских дипломатических миссий по всему миру.

Она напомнила, что Украина недавно уже обращалась к России из-за политзаключенных, но российская сторона все игнорирует.

"Сегодня 10-й день голодает Олег Сенцов, крымчанин, украинец, который требует от путинского режима освобождения всех политических узников Кремля. В российских тюрьмах удерживаются больше 60 украинцев и крымских татар, к которым часто даже не пускают консулов. За четыре года к Олегу ни разу не допустили консула, точно так же, как к Александру Кольченко, потому что российский оккупационный режим всех крымчан приписал насильно к гражданам РФ. МИД Украины в последний раз обратилось к российской власти 30 апреля и 16 мая с требованием допустить консулов. Ответа нет".

Геращенко напомнила, что, согласно информации адвокатов и родственников, у политзаключенных ухудшается состояние здоровья, в частности у Станислава Клыха, Павла Гриба, Балуха Владимира, который голодает более 60 дней.

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Вице-спикер Рады призвала украинцев за рубежом наведаться к российским дипломатам, чтоб таким образом повлиять на Москву.

"И мне кажется, что мы должны поддержать все те акции, которые сегодня общественные активисты и неравнодушные люди проводят адресно. Мы знаем и надеемся, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Россию поднимет этот вопрос (заложников – ред.). Но мы призываем весь мир давить на РФ с одним требованием – освободить украинцев, которые незаконно более четырех лет там удерживаются. Ирина Подоляк выступила с очень правильной инициативой обратиться к украинской диаспоре по всему миру, чтобы диаспора провела пикеты и митинги возле российских амбасад (диппредставительств – ред.) с требованием освободить политических узников Кремля. Дорогая диаспора, сегодня нам нужен твой голос".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Меркель поднимала на встрече с Путиным вопрос освобождения заложников. Глава государства пообещал и дальше давить на президента России, пока тот не начнет освобождать украинцев

Как стало известно, в России 130 ученых и деятелей культуры обратились с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, на что уже последовал ответ Кремля. Помощник президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это все будет принято к сведению.