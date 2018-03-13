Геращенко пригрозил причастным к российским выборам в Крыму

Сегодня, 14:21

Политик призвал жителей полуострова не ходить на выборы 18 марта и не голосовать

Крымчан призывают не идти на выборы. Фото: AFP
Крымчан призывают не идти на выборы. Фото: AFP

Украина будет фиксировать лиц, которые будут участвовать в проведении незаконных российских выборов в оккупированном Крыму. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает пресс-служба политсилы.

По его словам, Россия нарушает права крымчан, заставляя идти на выборы.

"Мы фиксируем все факты нарушения прав человека в Крыму, а также считаем, что оккупационная администрация нарушает права граждан Украины, заставляя их голосовать на выборах президента России в Крыму. Мы считаем эти выборы нелегитимными, и будем фиксировать всех лиц, которые занимались организацией выборов и будут членами избирательных комиссий. Они нарушают законы Украины, и мы считаем их коллаборационистами", – заявил Геращенко.

Также политик призвал жителей полуострова не ходить на выборы и не голосовать.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта. Украина продолжает настаивать, что эти выборы незаконны в оккупированном Крыму, а их результаты будут нелегитимны. Так, например, в США заявили, что не признают российские выборы в Крыму.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко озвучил однозначную позицию по выборам в Крыму – Украина не признает проведение выборов и их результаты. Глава государства назвал российские выборы фейковыми.
Россия, выборы, Крым, геращенко

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"Сегодня"

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