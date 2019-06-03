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Геращенко прокомментировала новый состав переговорной группы в Минске

3 июня, 16:33

Украинская делегация в Минске осталась почти неизменной, за исключением пары лиц

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая заявляла о выходе из переговоров в Минске, заявила, что минская группа остается практический в том же составе, что и ранее. Также она прокомментировала появление ее преемницы омбудсмена Валерии Лутковской.

"Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие четыре года. Это только подтверждает факт, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с РФ и международными партнерами, в стране очень и очень мало", – написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что Лутковская присутствовала на встрече президент Владимира Зеленского с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Насколько я понимаю, как раз она будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения (заложников – ред.). Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние освобождения. Она профессионал и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи. Особенно в вопросах безопасности и разблокировки вопроса освобождения заложников", – подчеркнула политик.

Как сегодня стало известно, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.


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Тег Кучма, Геращенко, Минск, лутковская, переговоры в Минске

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