Геращенко прокомментировала новый состав переговорной группы в Минске

Украинская делегация в Минске осталась почти неизменной, за исключением пары лиц

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая заявляла о выходе из переговоров в Минске, заявила, что минская группа остается практический в том же составе, что и ранее. Также она прокомментировала появление ее преемницы омбудсмена Валерии Лутковской.

"Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие четыре года. Это только подтверждает факт, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с РФ и международными партнерами, в стране очень и очень мало", – написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что Лутковская присутствовала на встрече президент Владимира Зеленского с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Насколько я понимаю, как раз она будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения (заложников – ред.). Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние освобождения. Она профессионал и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи. Особенно в вопросах безопасности и разблокировки вопроса освобождения заложников", – подчеркнула политик.

Как сегодня стало известно, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Геращенко прокомментировала новый состав переговорной группы в Минске". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"