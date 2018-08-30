Геращенко: Путин не заинтересован в обмене заложниками

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обсудили ситуацию с освобождением украинских заложников и политзаключенных. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила тревожную ситуацию с тяжелым состоянием здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова, а также нежелание россиян организовать обмен.

"К сожалению, ни одного ответа на все предложения в РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или институт омбудсменов по передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинцев, нет. Также обсудили проблематику украинских рыбаков, задержанных в Крыму. И проблематику осужденных приговорами украинских судов до февраля 2014 года, отбывающих наказание на оккупированных территориях, которые мечтают о перемещении на территории, подконтрольные украинской власти", – написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путину не нужны его соотечественники: Геращенко рассказала о переговорах в Минске

Геращенко и Денисова согласились, что пока Кремль не даст отмашку, никаких подвижек в вопросе освобождения заложников не будет.

"К сожалению, Кремль не заинтересован в прогрессе в этих важных вопросах. Поэтому мы с госпожой Денисовой обсудили наши дальнейшие шаги для привлечения внимания международного сообщества о состоянии дел с заложниками, политзаключенными", – подчеркнула она.

Как рассказывала недавно Геращенко, Кремль намерен разыграть карту заложников на украинских выборах. Она считает, что Путин может отдать украинцев, но лояльным Москве украинским политикам, которых хотят привести к власти в Украине.

Также стало известно о новом предложении Украины к России по заложникам. Киев готов помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных.