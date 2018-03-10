Геращенко рассказал об оружии, изъятом при задержании Рубана

Сегодня, 02:39

По его словам, это была уже вторая поставка из ОРДО

 

Фото: Facebook Мирослава Гая
Фото: Facebook Мирослава Гая

Арсенал оружия, которое изъяли при задержании Владимира Рубана, был уже второй крупной партией оружия из ОРДЛО, ввезенного Рубаном в Украину.

Об этом заявил член коллегии МВД Антон Геращенко , передает телеканал "112 Украина". 

"Это уже вторая поставка оружия (с территории ОРДО). Первую поставку оружия ему (Владимиру Рубану) дали привезти в Украину, дали сложить в схрон на территории Хмельницкой области в одной из воинских частей", – заявил Геращенко.

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Напомним, Рубана задержали 8 марта при пересечении КПВВ "Майорск". В мебели, которую он перевозил, нашли впечатляющий арсенал оружия.

Украинская спецслужба выложила фото и видео своей спецоперации, в ходе который был задержан Владимир Рубан.

Также мы сообщали, что президент Украины Петр Порошенко приказал Грицаку взять под личный контроль расследование дела, в ходе которого задержали Рубана.

В свою очередь, глава СБУ назвал истинные цели кураторов Рубана – "много крови и погибших, которые приведут к хаосу" в Киеве.

Между тем, суд избрал Рубану меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей без права залога.
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