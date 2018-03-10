Геращенко рассказал об оружии, изъятом при задержании Рубана
По его словам, это была уже вторая поставка из ОРДО
Арсенал оружия, которое изъяли при задержании Владимира Рубана, был уже второй крупной партией оружия из ОРДЛО, ввезенного Рубаном в Украину.
Об этом заявил член коллегии МВД Антон Геращенко , передает телеканал "112 Украина".
"Это уже вторая поставка оружия (с территории ОРДО). Первую поставку оружия ему (Владимиру Рубану) дали привезти в Украину, дали сложить в схрон на территории Хмельницкой области в одной из воинских частей", – заявил Геращенко.
Напомним, Рубана задержали 8 марта при пересечении КПВВ "Майорск". В мебели, которую он перевозил, нашли впечатляющий арсенал оружия.
Украинская спецслужба выложила фото и видео своей спецоперации, в ходе который был задержан Владимир Рубан.
Также мы сообщали, что президент Украины Петр Порошенко приказал Грицаку взять под личный контроль расследование дела, в ходе которого задержали Рубана.
В свою очередь, глава СБУ назвал истинные цели кураторов Рубана – "много крови и погибших, которые приведут к хаосу" в Киеве.
Между тем, суд избрал Рубану меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей без права залога.
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