Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Геращенко рассказала, когда Рада рассмотрит законопроекты Зеленского

7 июня, 11:27

Глава государства хочет отдельный закон про импичмент, а также ввести наказание за незаконное обогащение

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

После нежелания Верховной Рады голосовать за президентские законопроекты, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко пообещала, что законодательные инициативы президента Владимира Зеленского будут рассмотрены в июле.

Об этом она сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 112.ua.

По ее словам, Рада может проголосовать президентские законопроекты еще на текущей сессии в июле.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении – они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии", – заявила Геращенко и уточнила, что парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы президентом.

Напомним, недавно Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Глава государства предлагает отбирать незаконно нажитые активы и наказывать уголовной ответственностью.

Также президент подавал законопроект о процедуре отстранения главы государства от власти. И во время предвыборной кампании, и после вступления в президентскую должность Зеленский настаивал на принятии данного закона, как одном из основных. Однако Рада отказалась рассматривать его закон об импичменте.

А через два дня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту, но не президентский. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти. Эту проблему депутаты решили решить, дополнив законопроект о Временных и специальных следственных комиссия положением о процедуре импичмента.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, законопроект, импичмент, Зеленский, Геращенко, обогащение

Вы сейчас просматриваете новость " Геращенко рассказала, когда Рада рассмотрит законопроекты Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Указ о роспуске Рады соответствует Конституции – представитель Зеленского в КСУ

Сегодня, 10:39

Перед роспуском парламента президентом была соблюдена необходимая процедура, заявил Вениславский

Зеленский готовит отставку Луценко: Стефанчук рассказал о новой попытке уволить силовиков

Сегодня, 09:41

Глава государства снова внесет представления в Раду на Грицака, Полторака и Климкина

Единение для противостояния: почему Рада провалила предложения Зеленского

Вчера, 16:16

Эксперт считает, что на этом взаимодействие Рады и президента закончилось

Комитет Рады одобрил законопроект о наказании за незаконное обогащение

Вчера, 13:15

Члены парламентского комитета отклонили еще 13 подобных проектов закона и выбрали документ Порошенко

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Зеленский о гибели ребенка, раненного полицейскими

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

В РФ умер актер "Приморского бульвара" Кузнецов

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

5 самых полезных фруктов для сердца

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Вчера, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Назван самый полезный суп
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь