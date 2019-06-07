Геращенко рассказала, когда Рада рассмотрит законопроекты Зеленского

Глава государства хочет отдельный закон про импичмент, а также ввести наказание за незаконное обогащение

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

После нежелания Верховной Рады голосовать за президентские законопроекты, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко пообещала, что законодательные инициативы президента Владимира Зеленского будут рассмотрены в июле.

Об этом она сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 112.ua.

По ее словам, Рада может проголосовать президентские законопроекты еще на текущей сессии в июле.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении – они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии", – заявила Геращенко и уточнила, что парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы президентом.

Напомним, недавно Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Глава государства предлагает отбирать незаконно нажитые активы и наказывать уголовной ответственностью.

Также президент подавал законопроект о процедуре отстранения главы государства от власти. И во время предвыборной кампании, и после вступления в президентскую должность Зеленский настаивал на принятии данного закона, как одном из основных. Однако Рада отказалась рассматривать его закон об импичменте.

А через два дня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту, но не президентский. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти. Эту проблему депутаты решили решить, дополнив законопроект о Временных и специальных следственных комиссия положением о процедуре импичмента.

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