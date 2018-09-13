Геращенко сравнил отравителей Скрипалей с убийцами Бандеры и Коновальца

Сегодня, 19:04

Парламентарий считает, что Путин лично не давал команды отравить Скрипалей

Геращенко сравнил отравителей Скрипалей с убийцами Бандеры и Коновальца

Народный депутат Антон Геращенко сравнил покушение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с покушениями на борцов с коммунистическим режимом во времена СССР. Об этом он написал у себя в Facebook комментируя интервью подозреваемых в отравлении в Солсбери Руслана Боширова и Александра Петрова.

"Раньше, когда был СССР, все было гораздо проще. Послали в 1936 году агента Павла Судоплатова в Роттердам убить Евгения Коновальца, через вручение ему коробки конфет с бомбой, или Богдана Сташинского убить Степана Бандеру выстрелом из специального пистолета, стреляющего синильной кислотой, и не надо тебе никаких оправданий, интервью с убийцами на центральных каналах телевидения, ПИАР компаний по отбеливанию имиджа Сталина или Хрущева в глазах западных обывателей. А теперь времена настали другие. Путину и его окружению хочется делать деньги в Европе и США, отдыхать на Ривьере и во Флориде. И одновременно при этом безнаказанно убивать тысячи украинцев и сирийцев", - написал он.

Парламентарий отметил, что западные политики готовы были закрывать глаза и идти на компромисс с Путиным по Украине и Сирии.

"Но когда в старой доброй Англии агенты ГРУ РФ убивают и делают инвалидами граждан Великобритании, этого терпеть никто уже не будет! Ведь где гарантии, что если этот факт оставить безнаказанным, как это и произошло с отравлением радиоактивным полонием Александра Литвиненко, то русские не продолжат убивать всех, кто стал у них на пути и в Европе и в США и в Китае", - отметил Геращенко.

При этом нардеп считает, что Путин лично не давал команды отравить Скрипалей.

"Думаю, что попытка реализовать операцию возмездия по шпиону-перебежчику Скрипалю пришла в голову кому-то из высших руководителей российских спецслужб, действовавшему по мотивам карьерного роста и попытки возвыситься над своими начальниками. Ведь если бы операция возмездия прошла успешно, то Сергей Скрипаль был бы найден без признаков жизни, а английский суд медэксперт постановил, что смерть произошла в результате сердечного приступа, то тот руководитель росспецслужб, кто это придумал и реализовал, был бы осыпан почестями и наградами", - считает Геращенко.

Парламентарий считает, что именно Путин виновен в том, что воссоздал в России преступную и безжалостную систему политических убийств и террора времен КГБ и Холодной войны.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Москва, отвечая на запросы Лондона относительно инцидента в Солсбери, умышленно искажала информацию.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, известны российским властям.

Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что у России нет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Подробнее о действиях и угрозах спецслужб РФ за пределами России читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".
отравление, Геращенко, Скрипаль

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"Сегодня"

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