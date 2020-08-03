Геращенко: У задержанных "вагнеровцев" может быть двойное гражданство

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера, части из которых в Украине уже объявили подозрение, могут иметь два гражданства. Несмотря на это, Украина будет требовать выдачи наемников, поскольку их могут в ближайшее время отпустить.

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Об этом рассказал в эфире Hromadske.radio замглавы МВД Антон Геращенко.

"Они являются преступниками ("вагнеровцы", воевавшие на Донбассе), и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому Министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК "Вагнер" – это структура, которая является полугосударственной, используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судана, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", – сказал он.

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Также Геращенко не исключает, что наемники через некоторое время могут быть освобождены из-за влияния Москвы на Минск, поэтому Украина должна успеть забрать тех, кто воевал на Донбассе.

В тренде Украина объявила о подозрении задержанным в Минске боевикам Вагнера

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"Называлась цифра девять (задержанных в Беларуси "вагнеровцев" с украинским гражданством. – Ред.), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины, принимают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют, чтобы иметь больше информации", – сказал замглавы МВД и добавил, что Киев будет настаивать на их экстрадиции.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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