Геращенко: Украина готова отдать Кремлю более 20 россиян в обмен на украинцев

В Минске обсудили ситуацию на Донбассе – российская сторона наотрез не идет на ступки

Ради освобождения украинских заложников, которых держат на территории России, Украина готова отдать более 20 российских граждан, которые были задержаны на Донбассе. Об этом вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, сообщив об итогах заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 14 марта.

По вопросу освобождения заложников украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати российских "настамнетов".

"Мы готовы передать их России в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", – написала Геращенко.

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Кроме того, по ее словам, одним из ключевых вопросов на заседании подгруппы было открытие КПВВ "Золотое". Но, как отметила политик, боевики выступили категорических против этого и выдвинули свое условие.

"Ситуация с КПВВ "Золотое" даже не заблокирована, а намертво зацементирована ОРЛО, все предыдущие обещания разрушенные и перечеркнуты, ОРЛО пошли в категорический отказ улучшить гуманитарное сообщение на пострадавших от войны территориях, и заявили, что в Золотом пропускной пункт может быть открыт только одновременно с КПВВ в Счастье", – подчеркнула она.

Напомним, 2 марта в Украину вернулись двое пленных из России. В нейтральной приграничной зоне в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области состоялось возвращение в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.