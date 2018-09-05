Геращенко в Минске: Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах

Российская сторона взялась за старое, уверяя, что войск РФ на Донбассе нет

Президент РФ Владимир Путин не заинтересован в обмене заложниками и бросает своих соотечественников в украинских тюрьмах на произвол судьбы. Россия отказалась забрать своих людей из Украины. Об этом написала в Facebook после переговоров в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее совам, в сегодняшнюю годовщину подписания Минских соглашений россияне в Минске продемонстрировали полное игнорирование выполнения своих обязательств, заблокировав процесс обмена заложниками.

"Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что "РФ не имеет отношения к конфликту, и нас там нет". То есть, родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах. Мы будем продолжать апеллировать и к РФ, и к миру, что ни одна страна не имеет права отказываться от своих граждан", – написала Геращенко.

Кроме того, Москва отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма по поиску пропавших без вести.

"РФ отказывается создавать подгруппу по границе, которая уже давно должна была обсуждать передачу украинско-российской границы под контроль Украины. Это принципиальное требование. Иначе и дальше будут шастать российские следователи, военные, оружие и техника на нашей территории", – подчеркнула политик.

Недавно Геращенко рассказывала, что Кремль намерен разыграть карту заложников на украинских выборах. Она считает, что Путин может отдать украинцев, но лояльным Москве украинским политикам, которых хотят привести к власти в Украине.

Также стало известно о новом предложении Украины к России по заложникам. Киев готов помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных.