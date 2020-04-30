Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине

Бывший заместитель главы Пентагона, советник бывшего вице-президента США Майк Карпентер засомневался в партнерах Украины по "нормандскому формату" Германии и Франции, которые не сильно горят желанием усмирить Россию и помочь закончить войну на Донбассе. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сегодня".

Он считает, что вряд ли "нормандский формат" в нынешнем его составе (Франция, Германия, Россия и Украина) приведет к решающим изменениям в урегулировании войны на Донбассе.

"Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал стремление к сближению с Россией, а канцлер Германии Ангела Меркель была сосредоточена на строительстве трубопровода "Северный поток-2". Поэтому ни у кого из них на самом деле не было политической воли применять рычаги давления на Кремль. Результат предсказуем – статус-кво. Я думаю, что наступит время, когда руководство Украины будет готово к новому подходу, в идеале – с Соединенными Штатами и основными европейскими силами, чтобы достичь большего давления на Россию", – сказал Карпентер.

Кроме того он призывает в будущем начать обсуждение в "нормандском формате" вопроса ввода миротворцев на Донбасс.

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Больше читайте в материале "Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов".

Напомним, сегодня состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата". В переговорах в режиме видеоконференции примут участие Жан-Ив Ле Дриан (Франция), Дмитрий Кулеба (Украина), Гайко Маас (Германия) и Сергей Лавров (Россия). Глава МИД Украины рассказывал, что будут обсуждать на "нормандских" переговорах. Он напомнил, что из парижских договоренностей было выполнено только условие обмена пленными.

Смотрите в сюжете об итогах "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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