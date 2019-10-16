Германия и Франция сделали заявление по саммиту в "нормандском формате": подробности

Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена "дорожная карта" по Донбассу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам совместного заседания правительств обеих стран в Тулузе.
"Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в реализации Минских соглашений и ожидаем ближайшей встречи в "нормандском формате" в Париже, которая должна привести к прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины", – отмечается в документе.
"Мы подчеркиваем нашу позицию, заключающуюся в том, что аннексия Крыма Россией является незаконной", - утверждается в нем.
"Одновременно мы подчеркиваем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что это касается и таких областей, как контроль над вооружениями и разоружение.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на проведение саммита "Нормандской четверки" в ближайшие недели.
"Франция надеется на проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели", – отметил он.
По его словам, ситуация в Украине была одной из тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Отметим, что дата встречи лидеров государств в "нормандском формате" еще не определена. Ранее преградой была "формула Штайнмайера", но после ее согласования теперь страны подстраивают графики своих лидеров. Президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.
В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк