Германия и Франция сделали заявление по саммиту в "нормандском формате": подробности

Встреча должна привести к прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена "дорожная карта" по Донбассу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам совместного заседания правительств обеих стран в Тулузе.

"Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в реализации Минских соглашений и ожидаем ближайшей встречи в "нормандском формате" в Париже, которая должна привести к прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины", – отмечается в документе.

"Мы подчеркиваем нашу позицию, заключающуюся в том, что аннексия Крыма Россией является незаконной", - утверждается в нем.

"Одновременно мы подчеркиваем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС", - говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что это касается и таких областей, как контроль над вооружениями и разоружение.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на проведение саммита "Нормандской четверки" в ближайшие недели.

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"Франция надеется на проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели", – отметил он.

По его словам, ситуация в Украине была одной из тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отметим, что дата встречи лидеров государств в "нормандском формате" еще не определена. Ранее преградой была "формула Штайнмайера", но после ее согласования теперь страны подстраивают графики своих лидеров. Президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

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