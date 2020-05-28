Германия отказала Онищенко в убежище: куда может уехать беглый экс-нардеп

У Онищенко остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является

Отказ немецкого суда выдать Украине бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко не означает, что он сможет остаться в Германии. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, после решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода.

По словам его адвоката Доминика Клаука, в настоящее время Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония. Однако дальнейшее пребывание экс-депутата в Германии оказалось под вопросом.

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В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это не первый отказ Германии одному из самых известных беглецов из Украины. Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой украинец мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат и газовый бизнесмен трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

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По информации адвоката, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства. Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

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Ранее сообщалось, что в Испании, где несколько лет проживал Александр Онищенко, суды отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украине.

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Как известно, в Украине Онищенко подозревают в организации масштабной коррупционной схемы в газовой сфере, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн. Он покинул территорию Украины летом 2016 года незадолго до того, как было выписано представление на его арест.

Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

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