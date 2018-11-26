Германия в СБ ООН будет инициировать введение миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел ФРГ объяснил, при каких условиях "голубые каски" могут появиться на востоке Украины

Германия во время своего членства в Совете безопасности ООН со следующего года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс. Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Гайко Маас.

Он напомнил, что у Киева и Москвы абсолютно разное видение формата миссии.

Но прежде чем ввести на Донбасс миротворцев, нужно стабилизировать ситуацию на Востоке Украины и добиться прекращения огня, объяснил немецкий дипломат.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.