Германия в СБ ООН будет инициировать введение миротворцев на Донбасс

Сегодня, 10:14

Министр иностранных дел ФРГ объяснил, при каких условиях "голубые каски" могут появиться на востоке Украины


Германия во время своего членства в Совете безопасности ООН со следующего года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс. Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Гайко Маас.

Он напомнил, что у Киева и Москвы абсолютно разное видение формата миссии.

Но прежде чем ввести на Донбасс миротворцев, нужно стабилизировать ситуацию на Востоке Украины и добиться прекращения огня, объяснил немецкий дипломат.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
Германия, Донбасс, миротворцы, сб оон, Маас

Вы сейчас просматриваете новость "Германия в СБ ООН будет инициировать введение миротворцев на Донбасс". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Климкин анонсировал новую "нормандскую встречу" в Берлине

21 Ноября, 22:51

По словам министра, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе

Донбасс

facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко хочет видеть в миротворческой миссии на Донбассе много женщин

18 Ноября, 21:55

Геращенко приняла участие в дискуссии "Женщины. Мир. Безопасность" в рамках ПА НАТО в Галифаксе
Загрузка...

Политика

Евгений Марчук. Фото: hromadske.ua

Украина, Россия и США на 30% согласовали параметры миссии ООН на Донбассе – Марчук

8 Ноября, 13:38

Переговорщик от Украины объяснил, в чем основные трудности по размещению миротворцев

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Лукашенко рассказал, как Беларусь может решить конфликт на Донбассе

31 Октября, 16:33

Минск готов взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины
Загрузка...