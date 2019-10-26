Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопроса

Андрей Герус не смог ответить на поставленные вопросы и ушел, сославшись на занятость

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус неожиданно сбежал из студии шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

В самый разгар дискуссии о том, зачем по так называемой "формуле Геруса" начали закупать электроэнергию в России, выслушав вопрос, и в том момент, когда к микрофону вышел лидер Радикальной партии Олег Ляшко, Андрей Герус внезапно сослался на то, что у него назначена рабочая встреча. Не попрощавшись и ничего не сказав студии, Герус очень быстро и не оборачиваясь ушел. Просьбы остаться и выслушать оппонента он проигнорировал.

Гости студии высказали сомнения в том, что в пятницу, в 23:00 может быть назначена какая-то рабочая встреча, на которую так торопился Андрей Герус.

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Присутствующая на программе экс-вице-премьер по вопросам Евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что это вполне в духе нового парламента, поскольку "множество поправок также одобряются в комитетах под покровом ночи".

А лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что такое поведение говорит о том, что Герусу просто нечего ответить в данном случае и нет аргументов, чтобы отстоять свою позицию.

До этого в эфире "Свободы слова", активисты обвинили Геруса во лжи. В студии был показан меморандум, на котором стояла подпись нардепа Андрея Геруса. Этим меморандумом протестующие и власть якобы договаривались о разблокировании вагонов с российским углем и уголь был отправлен на обогатительный комбинат во Львовской области.На что Герус ответил, что подпись не его.

Напомним, гостями студии "Свобода слова Савика Шустареа" 25 октября были народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус, председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Потураев, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от ВО "Батьківщина" Михаил Волынец, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006) Иван Плачков.

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