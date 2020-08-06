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Геруса может уволить только Рада, – президент

6 августа, 14:47

Инна Бабур Инна Бабур

Опубликован ответ на электронную петицию шахтеров об увольнении Геруса

Уволить нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса с поста главы энергетического комитета парламента может только Верховная Рада. Об этом сообщается на сайте президента Украины в ответ на электронную петицию, в которой президента просили спасти угольную отрасль и уволить Геруса и которая набрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения, пишет "Гордон".

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"Что касается предложения по председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрею Герусу, то вопрос избрания и отзыва председателей комитетов парламента урегулирован Законом Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" от 4 апреля 1995 года №116 и является полномочиями парламента", – отмечается в ответе на петицию.

Глава Независимого профсоюза горняков, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями Геруса.

Петиция зарегистрирована на сайте Офиса президента Леонидом Шебановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его в искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.

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В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по требованию лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который заявил, что Герус, пролоббировав эту поправку, совершил государственную измену и злоупотребил властью.

В июне 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.

Украина начала импортировать электроэнергию из РФ осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным после внесения пролоббированной Герусом правки в принятый 18 сентября Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

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энергетика Верховная Рада петиция Волынец президент Украины Андрей Герус
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