Гибель Дмитрия Тымчука: появились новые подробности

Из квартиры могли исчезнуть ювелирные изделия

Появилась новые подробности смерти народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом сообщают в Нацполиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявила о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. По данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

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В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко.

Между тем, в полиции назвали три версии гибели Тымчука. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, предварительна версия смерти – огнестрельное ранение головы.

Полицейские выносят тело Тымчука из подъезда дома, где проживал погибший

Как позднее стало известно, что полиция расследует смерть Тымчука по статье "умышленное убийство", и какие силы были брошены на расследование смерти нардепа.

Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Военный и политический журналист, подполковник запаса, депутат Верховной рады Украины VIII созыва от "Народного фронта". С марта 2014 года Дмитрий Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Кремля Российской Федерацией и события на Донбассе.

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна. Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала скорая помощь, Тымчук уже скончался.

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