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  1. Новости политики

Гибель народного депутата в Киеве: в полиции рассказали подробности

23 мая, 20:55

Елена Вус , Игорь Серов

На месте проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий

В офисе народного депутата Валерия Давиденко обнаружен его труп с огнестрельным ранением. В полиции не исключают версию самоубийства.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Шевченковском управлении полиции Киева, на месте работают все подразделения – следствие, розыск. Правоохранители проверяют версию самоубийства.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, на месте проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий.

Напомним, ранее в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко – тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе. Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, что накануне, 22 мая, умер экс-депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко.

А в октябре 2018 года умер экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов, бывший руководитель николаевской облорганизации ВО "Батькивщина" Роман Забзалюк.

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Киев смерть убийство депутат самоубийство

Источник: Сегодня

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