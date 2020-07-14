Гибель военных, коронавирус и туризм: Зеленский переговорил с премьером Хорватии

Вчера президент Владимира Зеленский поздравлял Анджея Дуду, а сегодня с победой на парламентских выборах поздравил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Они обсудили коронавирус, ситуацию на Донбассе и пригласили друг друга "в гости".

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Об этом сообщает Офис главы государства.

"Хочу поздравить вас с убедительной победой на парламентских выборах в Хорватский сабор", – сказал украинский лидер.

Зеленский и Пленкович обсудили борьбу с коронавирусом в обеих странах. Президент Украины призвал хорватского премьера объединить усилия для надлежащей координации и заблаговременного информирования о возможных изменениях в порядке пересечения границы для украинцев. В частности, речь шла о недавних изменениях, из-за которых украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.

"Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", – сказал Зеленский

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Глава государства поздравил Хорватию с председательством в Совете ЕС и напомнил о проведении онлайн-саммита Восточного партнерства.

"Верю, что очередной саммит Украина – ЕС откроет новую страницу в нашем сотрудничестве. В частности, рассчитываем, что Хорватия будет продолжать поддержку евроинтеграционных устремлений Украины", – сказал украинский лидер.

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В свою очередь Пленкович заявил о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Андрей Пленкович. Фото: facebook.com/andrej.plenkovic.rh

Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и договоренностях "Нормандской четверки", на что премьер Хорватии выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на фронте.

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Владимир Зеленский и Андрей Пленкович также обсудили мероприятия политического диалога на ближайшую перспективу и согласились с важностью сохранения положительной динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Очень важно обеспечить регулярную работу Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", – сказал Зеленский и отметил, что договорились провести такое заседание в Киеве.

Зеленский и Пленкович обменялись приглашениями приехать с официальным визитом.

Как сообщали новости "Сегодня", через неделю Зеленский привезет на Донбасс иностранного лидера. Впервые с начала пандемии в Украину приедет президент одной из европейских стран.

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