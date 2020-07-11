Гибридная аннексия: эксперт озвучил цели Кремля по Донбассу

Кремль продолжит раздавать украинцам на Донбассе российское гражданство, но открытых претензий на территории не последует

Отсутствие прогресса в политической части Минских договоренностей может толкнуть Россию к дальнейшему развитию "гибридной аннексии" Донбасса. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

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Эксперт уверен, что Кремль продолжит раздавать украинцам на Донбассе российское гражданство, но открытых претензий на эти территории со стороны РФ не последует.

"Осознание Кремлем невозможности дальнейшего продвижения политической части Минских договоренностей, наверное, приведет к активизации сценария гибридной аннексии ОРДЛО. Под гибридной аннексией следует понимать дальнейшую паспортизацию, интеграцию в экономическое и социально-культурное пространство России. Вероятность применения крымского сценария с псевдореферендумом и рассмотрением Госдумой на следующий день вопроса включения этих двух "осколков" в состав РФ, на мой взгляд, практически нулевая. Скорее всего, в ближайшее время ОРДЛО ждет судьба Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. Для России эти территории интересны, как источник рабочей силы, как способ решения демографической проблемы, как дополнительные голоса новоявленных лояльных граждан для следующих российских выборов и референдумов", – говорит Алексей Мельник.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", несколько раундов переговоров политических советников лидеров "нормандского формата" 12 июня в Париже и 3 июля в Берлине сдвигов по Донбассу не принесли. По информации немецких СМИ, именно на встрече в Германии Москва фактически выдвинула Украине ультиматум – до 6 июля на заседании ТКГ в Минске представить проект изменений в украинскую Конституцию, которые бы предусматривали особый статус Донбасса.

Вечером 8 июля скандал вспыхнул на фоне высказывания представителя России в ТКГ Бориса Грызлова о "создании в Украине еще двух государств". В интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Грызлов, сделав такое заявление, "пустився берега". МИД уже направил письма министрам иностранных дел "нормандского формата" о недопустимости подобных высказываний.

Напомним, в первом посткарантинном интервью российскому федеральному телеканалу Владимир Путин впервые заговорил о территориальных претензиях к странам бывшего советского лагеря:

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