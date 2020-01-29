"Гитлер и Сталин встречались во Львове": слова Кравчука вызвали истерику в России

Первый президент Украины объяснил заявление Зеленского о вине СССР за Вторую мировую

Адольф Гитлер и Иосиф Сталин / Фото: Wikipedia

Вторая мировая война была спровоцирована сговором двух тоталитарных режимов – Советского Союза и нацистской Германии.

Так слова президент Украины Владимира Зеленского о вине СССР за Холокост объяснил его предшественник Леонид Кравчук.

Первый президент независимой Украины принял участие в передаче "60 минут" на российском пропаганидстском канале "Россия 1" и заявил, что Иосиф Сталин лично встречался с Адольфом Гитлером во Львове и обсуждал с ним план Молотова-Риббентропа.

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"Вторая мировая война, которая началась после агрессии фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и фашистской Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове – это ж документ, это не является секретом – и пытались договориться", — заявил экс-президент.

Кравчук добавил, что соглашение с СССР развязало Гитлеру руки, а "потом он обернул все против Советского Союза".

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Стоит отметить, что о встрече двух тиранов, которая состоялась в октябре 1939 года во Львове, говорится в архивных документах США – об этом помощнику экс-госсекретаря Адольфу Берли-младшему сообщил глава ФБР Эдгар Гувер.

Позже Кравчук уточнил, что не видел этот документ лично, а читал об этом в СМИ.

Такое заявление вызвало истерическую реакцию российских политиков и пропагандистов. В частности, член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров обвинил Леонида Кравчука в "фальсификации истории". А пропагандистка Ольга Скабеева назвала документ США "свежесочиненными архивами", добавив, что "мудрый Кравчук" купился на "дикую мифологию".

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского об СССР вызывают сожаление и непонимание.

Его заявление было сделано во время рабочей поездки в Польшу по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Президент Украины принял участие в мероприятиях по этому поводу и провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой, призвав не допустить новый Холокост.

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