Гладковского можно было выпустить на поруки, без залога – адвокат

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Задержанный детективами НАБУ Олег Гладковский вышел из-под стражи.

Родственники внесли за него больше 10 млн. гривен залога.

Именно такой ущерб, считают следователи, нанес государству бывший первый заместитель секретаря СНБО. Гладковскому инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов жены.

Если факт злоупотребления докажут, Олегу Гладковскому грозит до 8 лет за решеткой.

СИЗО Гладковский покинул с электронным браслетом.

Адвокат подозреваемого утверждает: голодание его подзащитный уже прекратил, и чувствует себя хорошо. Сейчас готовится сдать паспорта – ведь суд запретил ему выезд из страны. А вот Киевской областью ему перемещаться можно.

"Вопрос не в сумме залога. Если бы даже суд определил 2 миллиона или 500 тыс., на наш взгляд, вообще не было основания избирать такую меру пресечения. С учетом поведения Гладковского, достаточно было бы и поручительства", – заявил адвокат Олега Гладковского Руслан Валинец.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

В конце февраля было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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