Глава Администрации президента озвучил позицию по переговорам с Россией

Богдан не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом

Фото: president.gov.ua

Глава Администрации Президента Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе, но эти вопросы нужно обсуждать с украинцами. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передают Українськi Новини.

"Я не знаю (как вернуть Крым), но говорить надо, если вы хотите мира. Вы знаете, очень хорошо кидать на плаху не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы", - сказал Богдан.

Глава Администрации отметил, что не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом и заявил о необходимости переговоров с Россией.

Политик подчеркнул, что считает необходимым проведение опроса среди населения по данному вопросу.

"Не вижу ничего плохо в проведении тех или иных опросов перед принятием Верховной Радой или лично одним президентом того или иного решения. Возможно, ты такой умный, но ты не знаешь, как на это отреагируют те или иные люди. Представление общественного мнения поможет как раз избежать такого раскола Украины на две части", – добавил Богдан.

По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

"Я думаю, это тяжелый путь, но им надо идти", - настаивает он.

Ранее Андрей Богдан заявил, что Россия является страной-агрессором, но для мира на Донбассе необходимо вести переговоры.

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