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Глава АП о голосовании в Раде за изменения в закон о выборах: У нас есть оптимизм

22 мая, 00:04

Богдан отметил, что досрочные парламентские выборы должны показать, что Украина – это цивилизованное государство


Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады соответствует Конституции, и это отмечали большинство глав фракций на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С точки зрения законодательства мы не видим никаких проблем. Все присутствующие на консультациях согласились идти на выборы. Восприняли эту позицию президента и согласовали общую позицию всех фракций завтра рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов ", – сказал Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что во время встречи президента с главами парламентских фракций и групп обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%. Это будет отражено в законопроекте, который сейчас готовится. "Мы согласны с этим путем как временным – для проведения этих досрочных выборов", – отметил Андрей Богдан.

"Но наша программа, наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Однако принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов. Однако, можно внести изменения в действующий закон. Изменения в закон о выборах народных депутатов будет касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс ", – отметил глава Администрации президента Украины.

Глава АПУ подчеркнул: "Будет ли достаточное количество голосов под этот законопроект – большой вопрос. Есть значительное количество мажоритарных депутатов. Но у нас есть оптимизм. Где-то в семь утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду ".

Также он отметил, что досрочные парламентские выборы должны показать, что Украина – это цивилизованное государство, "где можно играть по правилам и выигрывать, где общество достигло той точки, когда не материальные ценности, не обещания, а идеи играют определяющую роль".

Кроме этого, Андрей Богдан сообщил, что прекращает свою адвокатскую практику в связи с назначением на должность главы Администрации президента Украины.

"С момента подписания Указа я приостанавливаю свою адвокатскую деятельность. Это официально публикуется в реестре адвокатов. И с этого времени любой может зайти и посмотреть, что я не представляю никого в уголовном или ином процессе ", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Также напомним, Зеленский назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.


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Тег Рада, АП, голосование, перевыборы, закон о выборах, Андрей Богдан

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