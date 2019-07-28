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Глава ЦИК допускает изменение состава комиссии

28 июля, 20:57

Слипачук призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук готова к тому, что новый парламент сменит состав ЦИК.

Об этом она заявила в эфире "5 канала".

В то же время она призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.

"Несмотря на те политические процессы, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли будет такое решение по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", – сказала Слипачук.

Напомним, в сентябре минувшего года Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, поддержав представленные президентом Украины кандидатуры. Верховная Рада провела голосование по каждому из кандидатов, представленных президентом.

Как сообщалось, немногим ранее на заседании парламента депутаты уволили старый состав Центризбиркома в связи с истечением срока их полномочий на должностях членов Комиссии.

Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.

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Тег Рада, парламент, ЦИК, состав, Слипачук

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