Глава ЦИК призвала членов избирательных комиссий ответственно относиться к подсчету голосов
Слипачук призвала членов комиссий всех уровней помнить: "в ваших руках голоса всей страны"
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призвала все участковые избирательные комиссии (УИК) приступить к работе и подсчитать голоса украинцев.
"Участковые избирательные комиссии должны подсчитать голоса украинцев, окружные избирательные комиссии – оформить протоколы в своих округах, а Центральная избирательная комиссия – собрать все данные и объявить официальные результаты выборов президента Украины", – написала глава ЦИК в Фейсбук в воскресенье вечером.
Кроме этого, Слипачук призвала членов комиссий всех уровней помнить: "в ваших руках голоса всей страны".
"До окончательного результата выбора Украины всех нас ждут еще несколько очень важных шагов. И Центральная избирательная комиссия готова снова ответственно выполнить свою работу", - добавила она.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
Обработано 3,61% протоколов, соответственно подсчитав 429 754 голосов. Недействительными признаны 2,28% протоколов.
- Владимир Зеленский получил 72.15% голосов (310 082 избирателей)
- Петр Порошенко получил 25.56% голосов (109 860 избирателей).
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Глава ЦИК призвала членов избирательных комиссий ответственно относиться к подсчету голосов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второй тур выборов президента онлайн: главные подробности, фото и видео
Опубликованы полные данные национальных экзит-полов, ЦИК ведет подсчет голосов
В МВД отчитались, что массовых нарушений порядка на выборах не зафиксировано
Все подразделения продолжают выполнять задачи – это обеспечение безопасности, доставка протоколов в окружные избирательные комиссии, потом в ЦИК
"Выборы состоялись свободно": Гройсман поздравил Зеленского с победой
Премьер-министр поблагодарил Порошенко за пять лет работы
Зеленский допускает перенос Администрации президента за пределы Киева
Также Зеленский хочет сократить штат Администрации