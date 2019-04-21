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Глава ЦИК призвала членов избирательных комиссий ответственно относиться к подсчету голосов

Сегодня, 22:51

Слипачук призвала членов комиссий всех уровней помнить: "в ваших руках голоса всей страны"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призвала все участковые избирательные комиссии (УИК) приступить к работе и подсчитать голоса украинцев.

"Участковые избирательные комиссии должны подсчитать голоса украинцев, окружные избирательные комиссии – оформить протоколы в своих округах, а Центральная избирательная комиссия – собрать все данные и объявить официальные результаты выборов президента Украины", – написала глава ЦИК в Фейсбук в воскресенье вечером.

Кроме этого, Слипачук призвала членов комиссий всех уровней помнить: "в ваших руках голоса всей страны".

"До окончательного результата выбора Украины всех нас ждут еще несколько очень важных шагов. И Центральная избирательная комиссия готова снова ответственно выполнить свою работу", - добавила она.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Обработано 3,61% протоколов, соответственно подсчитав 429 754 голосов. Недействительными признаны 2,28% протоколов.

  • Владимир Зеленский получил  72.15% голосов (310 082 избирателей)
  • Петр Порошенко получил 25.56% голосов (109 860 избирателей).


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Тег выборы, ЦИК, подсчет голосов, УИК, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, Слипачук

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