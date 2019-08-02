Глава государства прибыл с рабочим визитом в Ивано-Франковск и лично представил чиновника

Зеленский назначил нового руководителя Ивано-Франковской области 2019-08-02T13:23:00+03:00 Политика Глава государства прибыл с рабочим визитом в Ивано-Франковск и лично представил чиновника

Президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область представил нового руководителя области и подписал указ о назначении Дениса Шмыгаля.

Глава государства сначала подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей главы Ивано-Франковской ОГА Марии Савки, а следующим указом назначил Шмыгаля и вручил ему соответствующее удостоверение.

"Хочу вам представить нашего нового человека – очень мощный менеджер. Я вам лично очень завидую, потому что выбирать глав облгосадминистраций для нас сегодня очень тяжело в целом по Украине. Потому что нет кадров, а если они есть, то нет денег на кадры", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", одна из тем, которую президент сегодня обсуждает с местными чиновниками, – развитие региона. Так, недавно Зеленский подписал указ о стимулировании развития Карпатского региона. Документ направлен на стимулирование его социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала.

Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не раз инспектировал аэропорты и дороги в разных областях. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко. Читайте подробнее все о рабочих поездках Зеленского.

Также сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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