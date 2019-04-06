Глава Херсонской ОГА подал в отставку

Гордеев намерен добиваться торжества правды в деле Гандзюк

Андрей Гордеев / Скриншот.

Глава Херсонской ОГА подал в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1f5/362/5c51f53623271.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1f5/362/5c51f53623271.jpg 2019-04-06T18:09:03+03:00 Политика Гордеев намерен добиваться торжества правды в деле Гандзюк

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, имя которого звучало в контексте убийства активистки Екатерины Гандзюк, подал заявление на имя главы государства с просьбой уволить его с занимаемой должности.

По словам губернатора, он еще не получил ответа президента, и потому не стал отвечать на вопрос о своего решения уйти в отставку.

"Об этом пока рано говорить. Еще нет реакции президента на заявление. Нужно хотя бы дождаться ее", – заявил он, добавив, что в будущем будет "делать все для победы здравого смысла".

Также пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы Херсонской ОГА в случае ухода Гордеева. Пресс-секретарь губернатора, Элеонора Гуськова отметила, что никаких официальных решений на этот счет на данный момент нет.

Стоит добавить, что Гордеев был назначен на должность председателя Херсонской областной государственной администрации в апреле 2016 года. До этого он был народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" по мажоритарному округу № 183.

Позже активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева, которого называют причастным к организации убийства активистки Катерины Гандзюк.

Стоит добавить, что информацию о просьбе Гордеева об отставке подтвердил и народный депутат Александр Спиваковский, заявив, что тот сделал это "с пониманием того, что, если есть претензии и сомнения, нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства".

Также он заявил, что следующим шагом действующего главы ОГА будет проверка на полиграфе.

Как мы сообщали, что суд отстранил главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Кроме того, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Херсонской ОГА подал в отставку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.