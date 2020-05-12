Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости политики

Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили провел первую встречу

12 мая, 13:01

Денис Беспалов

Украинский чиновник провел встречу с американскими дипломатами

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил о первой встрече, которую он провел после вступления в должность.

"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин", – написал он в Facebook.

По его словам, на встрече обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского Агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины.

Реклама

"У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области", – написал Саакашвили.

В тренде
Арахамия объяснил, почему не введена сенсорная кнопка в Раде

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президента в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.Также, по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Саакашвили Украина Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили провел первую встречу
Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили провел первую встречуПолитика
В НАБУ объяснили, почему закрыли одно из дел против экс-замминистра Грымчака
В НАБУ объяснили, почему закрыли одно из дел против экс-замминистра ГрымчакаПолитика
Выплаты медикам, продление карантина и борьба с COVID-19: Зеленский провел совещание
Выплаты медикам, продление карантина и борьба с COVID-19: Зеленский провел совещаниеПолитика
Шмыгаль о послаблении карантина: Наступает самый ответственный момент
Шмыгаль о послаблении карантина: Наступает самый ответственный моментПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...