Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили провел первую встречу

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил о первой встрече, которую он провел после вступления в должность.

"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин", – написал он в Facebook.

По его словам, на встрече обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского Агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины.

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"У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области", – написал Саакашвили.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президента в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.Также, по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

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