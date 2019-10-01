Глава МИД Беларуси: Без США конфликт на Донбассе не решить

На сегодняшний день и «минский процесс», и «нормандский формат» дают сбои и нужна помощь американцев, считает Макей

Владимир Макей. Фото: facebook.com/belarusmfa

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что без помощи Вашингтона не удастся урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "РБК", текст которого опубликован на сайте белорусского МИДа. Отметим, ранее в США не исключали своего участия в "нормандских переговорах".

Он отметил, что для Беларуси важно, чтобы в Украине воцарился мир, поскольку страны связывают общечеловеческие связи, 1084 километра общей границы и Украина второй по значимости торгово-экономический партнер на постсоветском пространстве.

"Поэтому мы очень хотели бы, чтобы там как можно скорее установился мир и стабильность, и спокойствие", – сказал Макей.

В то же время белорусский министр подчеркнул, что на сегодняшний день и "минский процесс", и "нормандский формат" дают сбои в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, поэтому, возможно, не обойтись без помощи США. Он объяснил, почему.

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"Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта. Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", – сказал глава МИД Беларуси.

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Дипломат добавил, что важна искренность заинтересованности в урегулировании украинско-российского кризиса, ибо без этого не поможет ни один формат, ни одна влиятельная страна.

"Должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон. В противном случае можно собираться много раз, но толку никакого не будет", – подытожил Макей.

Напомним, что вопрос привлечения новых участников в переговоры по Донбассу уже не раз обсуждался в Украине. Так, помимо США предлагались варианты с Британией и Китаем. Однако в первую очередь в Украине хотят "заполучить" американцев. Так, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется, однако рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате".

Отметим, что глава государства и ранее рассматривал вопрос о привлечении американцев к переговорам, но в Кремле пока не в восторге от этой идеи. Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент РФ Владимир Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров.

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