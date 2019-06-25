Германия напомнила России о деньгах для Совета Европы, но не упомянула Украину

Немецкий министр ничего не упомянул об агрессии РФ в Украине и оккупации Крыма

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем официальном заявлении о членстве России в Совете Европы призвал Москву как можно быстрее уплатить свой членский взнос в организацию и избежал упоминания о действиях РФ в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мааса во вторник, 25 июня, было опубликовано на сайте немецкого дипломатического ведомства.

Маас поздравил компромиссное решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы и отметил, что Россия должна сделать "свой конструктивный вклад в этот компромисс".

"Мы будем и в дальнейшем напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя, став членом Совета Европы", - подчеркнул Хайко Маас. Он отметил, что к таким относится "скорейшее восстановление уплаты Россией членских взносов".

"Также к ним относится соблюдение Россией стандартов, выполнять которые она обязалась в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод", – добавил Маас.

Немецкий министр ничего не упомянул об агрессии РФ в Украине и оккупации Крыма, после которой российскую делегацию в 2014 году лишили полномочий в ПАСЕ.

Маас добавил, что теперь важно разработать механизм, с помощью которого в соответствии с Уставом можно будет накладывать санкции на отдельные государства, когда они совершают неправомерные действия.

"Парламентская ассамблея играет здесь важную роль. Новые правила укрепят Совет Европы", – добавил министр.

Прошлой ночью решением ПАСЕ существующий механизм санкций отменили, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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