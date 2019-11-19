Глава МИД Германии отложил поездку на Донбасс – названа причина

Маас встретится в Киеве с Зеленским, Гончаруком и Пристайко

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил визит на линию разграничения из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее планировалось, что Маас в понедельник вечером прилетит в Харьков, а утром вторника на вертолетом его доставят на Донбасс. Но в харьковском аэропорту задержали и отменили много рейсов, сообщает Deutsche Welle.

Теперь во вторник в Киеве должна состояться встреча Мааса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

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18 ноября перед отправлением главы МИД представитель дипведомства Кристофер Бургер сообщил, что визит должен стать свидетельством солидарности и поддержки украинского правительства Берлином. Бургер отметил: правительство ФРГ приветствует то, что Киев показал волю и мужество и пытается выполнить взятые на себя обязательства.

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Представитель МИД ФРГ указал, что во время визита главы ведомства в Украину будут обсуждаться дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты на "нормандском саммите", намеченном на декабрь.

Также, по словам Бургера, в последние недели впервые за пять лет войны на Донбассе стали появляться признаки позитивных сдвигов, и в "Нормандской четверке" хотят этим воспользоваться.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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