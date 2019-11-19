Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Глава МИД Германии отложил поездку на Донбасс – названа причина

19 ноября, 05:08

Маас встретится в Киеве с Зеленским, Гончаруком и Пристайко

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил визит на линию разграничения из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее планировалось, что Маас в понедельник вечером прилетит в Харьков, а утром вторника на вертолетом его доставят на Донбасс. Но в харьковском аэропорту задержали и отменили много рейсов, сообщает Deutsche Welle.

Теперь во вторник в Киеве должна состояться встреча Мааса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

Реклама

18 ноября перед отправлением главы МИД представитель дипведомства Кристофер Бургер сообщил, что визит должен стать свидетельством солидарности и поддержки украинского правительства Берлином. Бургер отметил: правительство ФРГ приветствует то, что Киев показал волю и мужество и пытается выполнить взятые на себя обязательства.

В тренде
Американский генерал объяснил, почему Черное море станет зоной конфликта НАТО с Россией
В Одессу прибыли четыре боевых корабля НАТО

Представитель МИД ФРГ указал, что во время визита главы ведомства в Украину будут обсуждаться дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты на "нормандском саммите", намеченном на декабрь.

Также, по словам Бургера, в последние недели впервые за пять лет войны на Донбассе стали появляться признаки позитивных сдвигов, и в "Нормандской четверке" хотят этим воспользоваться.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс визит МИД Германии Хайко Маас

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залогПолитика
Олегу Ляшко сообщили о подозрении
Олегу Ляшко сообщили о подозренииПолитика
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасениеПолитика
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17Политика
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответил
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответилПолитика
Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета – СМИ
Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...