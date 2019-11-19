Глава МИД Германии отложил поездку на Донбасс – названа причина

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил визит на линию разграничения из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее планировалось, что Маас в понедельник вечером прилетит в Харьков, а утром вторника на вертолетом его доставят на Донбасс. Но в харьковском аэропорту задержали и отменили много рейсов, сообщает Deutsche Welle.
Теперь во вторник в Киеве должна состояться встреча Мааса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и главой МИД Украины Вадимом Пристайко.
18 ноября перед отправлением главы МИД представитель дипведомства Кристофер Бургер сообщил, что визит должен стать свидетельством солидарности и поддержки украинского правительства Берлином. Бургер отметил: правительство ФРГ приветствует то, что Киев показал волю и мужество и пытается выполнить взятые на себя обязательства.
Представитель МИД ФРГ указал, что во время визита главы ведомства в Украину будут обсуждаться дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты на "нормандском саммите", намеченном на декабрь.
Также, по словам Бургера, в последние недели впервые за пять лет войны на Донбассе стали появляться признаки позитивных сдвигов, и в "Нормандской четверке" хотят этим воспользоваться.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк