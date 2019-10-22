Глава МИД Германии сделал заявление по урегулированию на Донбассе

Хайко Маас / Фото: AFP

Германия продолжит работать над решением конфликта на Донбассе в формате "нормандской четверки". Об этом заявил глава Министерства иностранных дело Германии Хайко Маас, который ранее прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской.

"Обстановка на востоке Украины обсуждалась на переговорах Мааса и Линкявичюса, – говорится в сообщении. - Решение конфликта имеет самый высокий приоритет для Германии, поскольку потенциальный мир имел бы положительное влияние на весь регион. Германия и Франция выступают за проведение саммита в нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит помог бы добиться ощутимого прогресса для населения".

Глава МИД ФРГ призвал участников конфликта соблюдать перемирие и осуществить разведение сил.

Реклама

"Только так можно реализовать "формулу Штайнмайера" на практике и вновь запустить минский процесс", – сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также: Макрон и Путин обсудили встречу "Нормандской четверки": в Кремле сообщили детали

Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

В то же время и Пристайко, и президент Владимир Зеленский надеются, что "нормандские" переговоры пройдут в ноябре.

Как сообщали новости "Сегодня", на последней встрече Контактной группы по Донбассу в Минске Украина выдвинула России новые требования. У представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы заявили, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при определенных условиях, одно из которых – роспуск террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама