Глава МИД Канады в Киеве встретится с Зеленским и Порошенко

Павел Климкин рассказал, когда Христя Фриланд прибудет в Украину и с кем еще будут встречи

Христя Фриланд. Фото: twitter.com/cafreeland.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на этой неделе встретится с действующим главой государства Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, канадский министр должна прибыть в Киев, где и проведет встречи с действующим и будущим руководством страны.

"Христя Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", – сказал Климкин.

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Кроме того, как рассказал глав МИД Украины, Фриланд придет в Верховную Раду и встретится, в частности, со спикером Андреем Парубием, а также представителями гражданского общества.

Напомним, 4 мая в парламент пришел Владимир Зеленский для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.

В свою очередь Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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