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Глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов

Сегодня, 21:29

Ринкевичс также отметил усилия Порошенко по защите независимости Украины

Эдгарс Ринкевичс. Фото: politrussia.com
Эдгарс Ринкевичс. Фото: politrussia.com.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Владимира Зеленского с предварительными результатами выборов президента Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравление новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной для поддержки ее территориальной целостности, способствуя процессу реформ и приближению европейской интеграции", – подчеркнул Ринкевичс.

Также он поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за сотрудничество в сложный период истории Украины. Он отметил усилия Порошенко по защите независимости и территориальной целостности Украины.

"В последние пять лет Украина и президент Порошенко приложили огромные усилия для защиты независимости и территориальной целостности страны, а также способствовали европейскому пути Украины", – заявил Ринкевичс.

"Я хочу поблагодарить президента Порошенко за хорошее сотрудничество во время этого сложного периода", – подчеркнул глава МИД Латвии.

Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.


Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

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Тег выборы, Латвия, Зеленский, поздравление, сотрудничество, Ринкевичс

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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