Глава МИД Нидерландов в Украине: встретился с Зеленским, на очереди – Пристайко

Стеф Блок первым делом встретился с президентом Украины и обсудил важные вопросы

/ Фото: president.gov.ua

На днях парламент Нидерландов заинтересовался "ролью Украины" в катастрофе MH17, а теперь министр иностранных дел этой страны Стеф Блок прибыл в Киев для переговоров с руководством украинского государства.

Как сообщали в Офисе президента, глава государства Владимир Зеленский вечером 9 октября провел встречу с нидерландским министром, во время которой поблагодарил его за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ, и за непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Президент также проинформировал Блока о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Кроме того, Зеленский и глава МИД Нидерландов ожидаемо подняли тему расследования и проведения судебного процесса по делу о катастрофе самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний. Также шла речь о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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В свою очередь нидерландский дипломат подтвердил наличие значительного интереса бизнеса Нидерландов к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства его страны продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.

В то же время в Министерстве иностранных дел отметили, что сегодня, 10 октября, состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Нидерландов. Среди основных тем переговоров – вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия из важных тем международного характера.

В 12:55 запланирована совместная пресс-конференция главы МИД Украины Вадима Пристайко и главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

Как сообщали новости "Сегодня", нидерландский парламент одобрил расследование роли Украины в крушении MH17. С соответствующей инициативой выступил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам.

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