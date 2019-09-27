Глава МИД Украины встретился с Могерини: детали переговоров

Вадим Пристайко и Федерика Могерини / Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу со вскоре покидающей свою должность высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщили в пресс-службе МИД, встреча состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда Пристайко прибыл в составе возглавляемой президентом Владимиром Зеленским делегации.

"Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности", – заявили в дипведомстве.

Реклама

Напомним, что 31 октября истекает срок полномочий Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, членом которой является Могерини. Ее преемником станет экс-глава МИД Испании и бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель.

В тренде Брат Панова рассказал, сколько денег родственники кремлевских узников тратят на адвокатов

Несмотря на то, что с самой Могерини президент Зеленский в Нью-Йорке не встречался, у них была возможность познакомиться во время июньского визита украинского лидера в Брюссель.

А вот с кем президент все-таки встретился на полях Генассамблеи, смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама