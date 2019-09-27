Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Глава МИД Украины встретился с Могерини: детали переговоров

27 сентября, 18:41

Вадим Пристайко выразил главе европейской дипломатии свою благодарность

Вадим Пристайко и Федерика Могерини

Вадим Пристайко и Федерика Могерини / Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу со вскоре покидающей свою должность высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщили в пресс-службе МИД, встреча состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда Пристайко прибыл в составе возглавляемой президентом Владимиром Зеленским делегации.

"Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности", – заявили в дипведомстве.

Реклама

Напомним, что 31 октября истекает срок полномочий Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, членом которой является Могерини. Ее преемником станет экс-глава МИД Испании и бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель.

В тренде
Брат Панова рассказал, сколько денег родственники кремлевских узников тратят на адвокатов
Евгений Панов

Несмотря на то, что с самой Могерини президент Зеленский в Нью-Йорке не встречался, у них была возможность познакомиться во время июньского визита украинского лидера в Брюссель.

А вот с кем президент все-таки встретился на полях Генассамблеи, смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переговоры встреча дипломатия могерини Пристайко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика
Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргумент
Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргументСША
Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях Госдепа
Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях ГосдепаСША

Новости партнеров

Loading...