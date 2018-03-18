Глава МИД Великобритании рассказал, по кому ударит решение России о высылке дипломатов

Джонсон назвал бессмысленным ответ России на высылку ее дипломатов из Великобритании

Решение России выслать их страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритании, а также прекратить деятельность Британского совета ударит лишь по простым россиянам, считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об этом он завил 18 марта в гостевом комментарии изданию The Sun, передает DW.

"Эти бесполезные меры ударят лишь по простым россиянам, поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу", – отметил он.

Джонсон считает, что Россия становится все более одинокой и изолированной – в отличие от Великобритании, у Путина нет "друзей" среди других стран.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщалось, НАТО может пересмотреть отношение к России из-за ее нарастающей агрессии.

Кроме того, Великобритания с союзниками и партнерами в ближайшие дни рассмотрит новые меры, которые могут быть приняты в ответ на высылку из России британских дипломатов.