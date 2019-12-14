Глава Минветеранов объяснила Авакову, почему в деле убийства Шеремета проиграла Украина

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

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Слова министра внутренних дел Арсена Авакова о якобы причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ряда лиц, весьма известных в волонтерском движении , бросает тень на репутацию самого украинского государства.

Об этом глава Министерства по делам ветеранов Оксана Коляда написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что лично знакома со всеми подозреваемыми, ведь они – признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении, поэтому изложила официальную позицию Минветеранов.

"Первое. Публичность процесса. С одной стороны считаю это большим плюсом, поскольку все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

Второе. Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилась это дело – проигрывает государство, прежде всего репутационно.

Третье. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд.

Четвертое. Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу.

Пятое и главное. Учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным. Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", – заявила Коляда.

Она также обратилась к чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам и волонтерам с просьбой следить за формулировками и выверять каждое слово, когда они дают оценку людям и действиям.

Министр напомнила, что есть правовые и морально-этические рамки, и их нужно соблюдать, если мы хотим жить в правовом государства, с сильными институтами гражданского общества.

"Убийство Павла Шеремета должно быть расследовано. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы", – подчеркнула Оксана Коляда.

Напомним, Арсен Аваков в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил:

" Я буду счастлив, если нам удастся дотянуться до заказчиков и все нам в этом поверили. А если в ком-то мы ошиблись – суд решит, и они будут иметь возможность защититься".

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шереметав 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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