Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку (дополнено)

Главный полицейский страны отметил, что уже занес заявление министру внутренних дел

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Руководитель национальной полиции Сергей Князев заявил, что подал заявление об отставке со своей должности. Об этом он сказал на брифинге.

"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня с должности. Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, который работал, работает и будет работать в продолжении реформы (полиции – ред.) – стратегия нами запланирована на долгие годы", – сказал он.

Видео: Нацполиция

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября три заместителя Князева ушли в отставку по собственному желанию – Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали рапорты об отставке и эти рапорты были подписаны.

Позже Аброськин заявил о желании баллотироваться в мэры Мариуполя. Среди членов своей команды он назвал командира добровольческого батальона Андрея Гергета с позывным "Червень".

В вою очередь глава МВД Арсен Аваков назначил главе Нацполиции новых заместителей. Два полицейских чиновника возглавили криминальную полицию и Главное следственное управление.

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