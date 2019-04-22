Глава Николаевской ОГА собрался в отставку – СМИ

Савченко отправился в Киев, чтобы подать заявление

Алексей Савченко. Фото: NovostiN

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко направился в Киев, чтобы подать главе государства заявление о своей отставке.

Об этом со ссылкой на источники в Администрации президента сообщили журналисты нескольких изданий – "Украинской правды", "Українських новин" и "Новостей-N".

Как стало известно, Савченко намерен лично подать заявление в канцелярию главы государства уже 22 апреля.

Также сообщается, что с двери кабинета главы ОГА уже сняли табличку с фамилией губернатора — по его же указанию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в отставку подал и руководитель Львовской ОГА Олег Синютка. При этом губернатор заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.

Стоит добавить, что 21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур выборов президента. "Сегодня" разобрались, как ковалась историческая победа.

В поединке за булаву во втором туре выборов сошлись действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский. По данным Национального экзитпола, побеждает Зеленский, за которого проголосовали 73%. У Порошенко — 25,5%.

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