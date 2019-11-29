Глава ОБСЕ оценил действия Зеленского по Донбассу

Фото: Miroslav Lajčák / Twitter

В Германии уже похвалили Зеленского за шаги по Донбассу, а теперь председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак указал на улучшение ситуации в вопросе урегулирования конфликта и отметил ряд важных действий президента Украины. Об этом он сказал журналистам в Станице Луганской.

По его словам, на сегодняшний день все идет в направлении выполнения Минских соглашений.

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"Это мой последний визит в качестве председателя ОБСЕ, и я действительно очень рад, что ситуация нормальная и что люди могут чувствовать себя людьми, когда переходят эту линию (разграничения в Станице Луганской – ред.). И это для меня тоже доказательство того, что если есть политическая воля и желание, то мы можем принести решения, от которых жизнь людей становится лучше. С приходом президента Зеленского и его команды атмосфера улучшилась. Мы видели множество конкретных шагов: обмен пленными, разминирование, отвод тяжелой техники, согласование "формулы Штайнмайера". Это все идет в направлении выполнения Минских договоренностей", – сказал Лайчак.

Как известно, переговоры по Донбассу в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже. Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

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