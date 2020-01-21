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Глава ОБСЕ посетил Донбасс: фото и подробности визита

21 января, 20:30

Эди Рама поделился своими впечатлениями от поездки в прифронтовую зону

На второй день своего визита в Украину председатель Организации безопасности и сотрудничества в Европе, премьер-министр Албании Эди Рама посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

В частности, он побывал на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", сообщили 21 января в Государственной пограничной службе Украины.

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Его сопровождали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Яшар Халит Чевик и представители албанского правительства.

"Во время визита гости ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур", – отметили в ГПСУ.

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Людмила Денисова и Эди Рама во время визита на Донбасс. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Отмечается, что больше всего Раму заинтересовала ситуация с обеспечиваемой Объединенными силами безопасностью на КПВВ в случае агрессии войск врага. Глава ОБСЕ назвал ситуацию на линии разграничения сложной.

На этом фоне Эди Рама заверил в том, что ОБСЕ будет уделять максимум внимания, чтобы изменить ситуацию ради людей, а также приложит все усилия для достижения устойчивого перемирия на востоке Украины.

В свою очередь Людмила Денисова просила высокопоставленного гостя способствовать возвращению в Украину граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях. Кроме того, она просила Раму включить ее в состав мониторинговых миссий ОБСЕ, которые осуществляются на неподконтрольных Украине территориях.

Напомним, в первый день своего визита в Украину Рама провел встречи с главой МИД Вадимом Пристайко, премьер-министром Алексеем Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Албания обсе Донбасс Людмила Денисова Эди Рама

Источник: Сегодня

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