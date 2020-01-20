Гончарук и Пристайко провели переговоры с главой ОБСЕ: видео

Премьер-министр председательствующей в Организации безопасности и сотрудничества в Европе Албании Эди Рама посетил Украину, где провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками.
В частности, 20 января на странице совмещающего свою должность с постом министра европейских и иностранных дел Рамы в Facebook появились видео с переговоров с его украинским коллегой, главой МИД Вадимом Пристайко.
"Провели двусторонние переговоры касательно ситуации с безопасностью и вокруг Украины", – написал Рама.
После встречи Пристайко заявил о планах Украины до конца года открыть посольство в албанской столице Тиране.
Позже албанский премьер встретился с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком.
Стоит отметить, что на пресс-конференции в этот же день Эди Рама заявил о планах посетить подконтрольные Украины районы Донбасса 21 января, а также допустил возможность расширения мандата СММ ОБСЕ в Украине.
Напомним, что перед вступлением Албании в права председательницы в ОБСЕ Эди Рама обещал, что одним из центральных вопросов на повестке дня организации в 2020 году будет российская агрессия против Украины.
Кроме того, ранее в этом месяце он назвал конфликт на Донбассе центральным вызовом для безопасности в Европе, но признал, что его разрешение в ближайшее время не предвидится.
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