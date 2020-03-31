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  1. Новости политики

Глава Офиса президента Ермак дает брифинг: онлайн-трансляция

31 марта, 15:18

Сергей Мартынец

Глава ОПУ будет почти час отвечать на вопросы журналистов в онлайн-режиме

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проводит онлайн-брифинг, на котором удаленно ответит на вопросы журналистов.

Представители средств массовой информации имели возможность задать вопрос в комментариях под анонсом этого брифинга на Facebook – нужно было в сообщении назвать свое СМИ и написать вопрос.

Руководитель Офиса президента Украины будет отвечать на вопросы в течение 40 минут.

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Онлайн-брифинг пройдет максимально открыто и прозрачно. Все вопросы, на которые отвечает Андрей Ермак, транслируются на экране во время брифинга.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно правоохранители завели уголовное дело из-за скандала с братом Ермака. Так, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook написал, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

А вот к самому Андрею Ермаку тоже в последнее время было пристальное внимание из-за переговоров по Донбассу в Минске. Переговорщики согласились на создание Консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Это вызвало резкую реакцию в украинском обществе и это уже окрестили чуть ли не прямыми переговорами с боевиками. Ермак объяснил создание консультативного органа с ОРДЛО.

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брифинг Андрей Ермак Офис президента

Источник: Сегодня

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