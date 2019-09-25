Глава Офиса президента пообщался с пропагандистом Кремля: видео

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоятся, но в "нормандском формате".

Об этом во время визита в США, куда он прибыл в составе украинской делегации на Генассамблее ООН, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил кремлевскому пропагандисту Евгению Попову, с которым раньше сам Зеленский общаться отказался.

"Мне кажется, что они обязательно будут. Единственное – кто будет еще присутствовать на этих переговорах", – сказал Богдан.

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Он подчеркнул, что для встречи лидеров рассматривается исключительно "нормандский формат", а также выразил надежду на то, что это случился в октябре и что встреча будет плодотворной. Но, по мнению Богдана, это зависит от Москвы.

"Мы считаем, что можно решить все. Но это зависит в большей части также и от желания руководства России. Поэтому вы как журналисты и ваши зрители как гражданское общество должны тоже давать сигналы своей власти, что мир с Украиной необходим для развития обоих государств", – объяснил глава ОПУ журналисту "России 1".

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При этом он не упустил возможности подколоть пропагандиста за повышенное внимание к Украине и новой власти, в частности.

"Спасибо вам огромное, что вы нашли время со мной пообщаться", – сказал Андрей Богдан.

Напоследок на вопрос Попова о том, почему представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма не подписал "формулу Штайнмайера", глава Офиса президента ответил, что он не знает и "не в курсе – подписал, не подписал, обсуждал ли".

Напомним, что президент Владимир Зеленский также находится в Нью-Йорке, где у него запланировано первое выступление на Генассамблее ООН.

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