Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости политики

Глава ОГА и сотрудник облгосадминистрации попались на взятке – НАБУ

26 июня, 00:05

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Деньги передавались "траншами"

Глава областной государственной администрации и чиновник областной государственной администрации попались на взятке.

Реклама

Об этом заявила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн. грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться "траншами", – говорится в сообщении в Facebook.

Реклама

Первый "транш" в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго "транша" – в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

В тренде
Что делать с Россией: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

"Председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", – резюмировали в НАБУ.

Фамилии фигурантов дела пока не озвучиваются, но по сообщениям ряда СМИ и политических Telegram-каналов речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, увольнение которого было согласовано на заседании правительства.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины на 30,5 миллиона гривен.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка чиновники глава ОГА НАБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Плохо будет всем": Зеленский заговорил о пике эпидемииПолитика
Скандал с детьми
Скандал с детьми "низкого качества": омбудсмен жестко отреагировалаПолитика
Шмыгаль о крупнейшем за 12 лет паводке: Ситуация критическая (видео)
Шмыгаль о крупнейшем за 12 лет паводке: Ситуация критическая (видео)Политика
"Дети очень низкого качества": депутат оскандалилась заявлением о безработныхПолитика
"Мы вошли в серьезную волну COVID-19": Шмыгаль сделал тревожное заявлениеПолитика
Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал ключи от новых квартир (видео)
Взрыв дома на Позняках: Зеленский выдал ключи от новых квартир (видео)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять