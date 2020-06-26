Глава ОГА и сотрудник облгосадминистрации попались на взятке – НАБУ

Глава областной государственной администрации и чиновник областной государственной администрации попались на взятке.

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Об этом заявила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн. грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться "траншами", – говорится в сообщении в Facebook.

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Первый "транш" в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго "транша" – в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

"Председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", – резюмировали в НАБУ.

Фамилии фигурантов дела пока не озвучиваются, но по сообщениям ряда СМИ и политических Telegram-каналов речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, увольнение которого было согласовано на заседании правительства.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины на 30,5 миллиона гривен.

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